تراند اليوم : شاهد.. ابنة شقيق الزعيم عادل إمام تشعل السوشيال ميديا بجمالها اللافت

نشرت نور عصام إمام ابنة شقيق الزعيم عادل أمام، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، تزامنًا مع عيد شم النسيم.

وخطفت نور - ابنة شقيق عادل إمام، أنظار متابعيها على انستجرام بالصورة التي نشرتها، وجذبت بها الأنظار بجمالها، وعلقت قائلة: «عيد فصح سعيد».

كانت نور عصام إمام - ابنة شقيق عادل إمام، نشرت مؤخرا عدة صور وفيديوهات قصيرة عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها داخل الحرم المكي الشريف لتؤدي مناسك العمرة.

وظهرت نور - ابنة شقيق عادل إمام، وهي ترتدي الحجاب في الفيديو الذي التقطته على طريقة السيلفي داخل الحرم المكي الشريف، لتستقبل العام الجديد بعمرة في الأراضي المقدسة.

Advertisements

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى، قد تداولوا صورا نادرة لـ عائلة عادل إمام وتحديدا عائلة شقيقه المنتج عصام إمام الذى لديه ابنتان الأولى نور والثانية فرح.

والدة نور، هي الفنانة المعتزلة نهلة رأفت التى شاركت فى كثير من الأعمال مثل أفلام ومسرحيات ومسلسلات في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات.