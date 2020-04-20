تراند اليوم : رامز جلال يكشف تفاصيل مقلبه الجديد .. وهؤلاء أبرز ضحاياه "فيديو"

كشف الفنان المصري رامز جلال جانبا من تفاصيل برنامجه "مجنون رسمي" المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، كما كشف عن أبرز ضيوفه.

ونشر رامز عبر حسابه بموقع "إنستغرام" مقطع فيديو وصفه عدد كبير من مشاهديه بـ"المرعب"؛ نظرا للخوف والصراخ الذي بدا واضحا على وجوه الضحايا الذين استضافهم رامز في البرنامج.

وعلق رامز على الفيديو قائلا: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر" رامز_مجنون_رسمي رمضان 2020 على MBC مصر".

وكان من أبرز الذين أوقعهم رامز في مقلبه الجديد "الراقصة فيفي عبده والفنانة ياسمين صبري ونبيلة عبيد وغادة عادل ولاعب النادي الأهلي علي معلول وزميله بالفريق محمود عبد المنعم (كهربا) ولاعب نادي الزمالك طارق حامد والمطرب حسن شاكوش وعبدالباسط حمودة والمغنية بوسي،بالإضافة إلى الفنان السوري باسم خوري وريهام عبدالغفور وأمينة خليل".

وشوهد في المقطع ضحايا الفنان وهم يجلسون على كرسي يشبه الاعتراف ويتعرضون للصعق على ما يبدو، ثم يسقطون في بركة مياه ويسقطون على سلالم غارقة بالمياه.

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين أبدوا تأييدهم لاسم برنامجه "رامز مجنون رسمي"، فقال أحد المعلقين "هتولع الدنيا"، وأضاف آخر: "فيفي عبده نهايتها على إيدك"، وتابع ثالث قائلا: "إيه الرعب ده كأنه فيلم مرعب"، و"أنت مش طبيعي"، ثم وعده بانتظار برنامجه بفارغ الصبر.