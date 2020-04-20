فيديو .. أيمن الجندي يطرح أحدث كليباته بلوك

طرح الفنان أيمن الجندي أحدث كليباته، والذي يحمل اسم بلوك، وجاء ذلك عبر قناة بلاك أند هويت برودكشنز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب بلوك من إخراج نهاد وحيد، والأغنية من كلمات محمد شكري، وألحان وتوزيع محمد أبو زيد. Advertisements يذكر أن الفنان أيمن الجندي طرح مؤخرًا كليب بعنوان يوم حلو، وهو من إخراج أحمد الشيخ، وشاركه في الغناء الفنانة دينا عادل، والأغنية من كلمات علاء مناع، وألحان خالد عادل، وتوزيع أحمد عاطف، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا. من إخراج أحمد الشيخ، وشاركه في الغناء الفنانة دينا عادل، والأغنية من كلمات علاء مناع، وألحان خالد عادل، وتوزيع أحمد عاطف، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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