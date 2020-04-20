نور محمود: مشهد واحد في "الاختيار" بمثابة عمل فني كامل

أعرب الفنان الشاب نور محمود، عن سعادته البالغة باختياره من ضيوف الشرف في المسلسل الرمضاني المقبل "الاختيار"، مؤكدا أن مشهد واحد فى هذا العمل الوطنى المهم بمثابة عمل فنى كامل. بمثابة عمل فنى كامل. وأعرب نور ، عن استتمتاعه بهذه التجربة، التى يتمنى أن تتكرر مرة أخرى Advertisements جدير بالذكر أن نور محمود يؤدى شخصية أحد الظباط ضحايا حادث الفرافرة، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي. وكانت آخر أعمال نور، مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" الذى حقق نجاحا كبيرا رغم من عرضة على المنصات الإلكترونية.

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