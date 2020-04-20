علاء عرفة : مشاركتى فى الاختيار شرف كبير لى

أوشك الفنان الشاب علاء عرفة على الانتهاء من تصوير دوره في المسلسل الرمضاني الاختيار، العمل الذى يعتبره نقطة تحول في مشواره الفنى.

مؤكدا أنه شرف لأى فنان أن يشارك في عمل وطنى

يتناول شخصية عظيمة مثل المنسي رحمه الله في مسلسل الاختيار العمل الذى تتوافر فية كل عناصر النجاح والذى بذل القائمين علية جهد غير عادى ليخرج بهذة الصوره المشرفة في النهاية.

كما أعرب علاء عن سعادته بالتعاون مع النجم أمير كرارة والذى يصور معة معظم مشاهده في المسلسل، مؤكدا أنه من أكثر فنانين هذا الجيل تميزا واجتهاد.

المسلسل من تأليف د باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.