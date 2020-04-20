أمير رمسيس ينتهي من مونتاج فيلم حظر تجول



انتهى المخرج أمير رمسيس من عمليات مونتاج فيلمه الجديد "حظر تجول"، الذي انتهى من تصويره في شهر فبراير الماضي.

وقال رمسيس - إنه انتهى من مونتاج فيلمه كاملا ، فيما يواصل حاليا متابعة وضع الموسيقى التصويرية، مضيفا أن جهة الانتاج لم تحدد حتى الآن موعد طرح

الفيلم بدور العرض السينمائي .وتابع رمسيس أن الفيلم يتتبع قصة فاتن بعد عشرين عاما من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ بشعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها لتمر الليلة فى محاولة كل منهما لتقبل الأخرى."حظر تجول" بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثى، وتصوير عمر أبودومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.