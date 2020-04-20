هند صبري تحارب كورونا في تونس بجمعية مفيد

إيمانا منها بدور الفنان في خدمة وتنمية مجتمعه أسست النجمة هند صبري ومعها مجموعة من الشخصيات العامة بالمجتمع المدني التونسي وعدد من الشخصيات التونسية البارزة داخل تونس وخارجها جمعية مفيد. ومفيد هي جمعية أهلية الغرض منها تنمية المجتمع سواء ثقافيا أو مجتمعيا وصحيا وتقوم أيضا بدور تنموي وتوعوي في إطار أفكار المواطنة التي تحكم المجتمع التونسي. وكان أول أنشطة هذه الجمعية جمع ٧٠ ألف دينار تونسي بالتعاون مع مؤسسات أخرى وتم توجيهها لمدينة قبلي التونسية التي بها أكبر عدد من إصابات ٧٠ ألف دينار تونسي بالتعاون مع مؤسسات أخرى وتم توجيهها لمدينة قبلي التونسية التي بها أكبر عدد من إصابات كورونا في تونس. وأكدت صبري أن الجمعية تراعي الشفافية الكاملة والتامة سواء في أهدافها أو تمويلها أو مصادر صرف التبرعات التي جمعتها.

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