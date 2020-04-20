فيديو.. تعرف علي تفاصيل مقلب رامز جلال وضيوف الحلقات

يستضيف الفنان رامز جلال عدد كبير من نجوم الفن خلال حلقات برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، والذي يعرض علي قناة إم بي سي مصر خلال شهر رمضان.
ومن الضيوف الذين يظهرون في حلقات البرنامج ياسمين صبري وغادة عادل وعلي معلول وياسمين رئيس وأمينة خليل وبدرية طلبةومحمود كهربا ونبيلة عبيد وريهام عبد الغفور وفيفي عبده وباسم ياخور وطارق حامد وعبد الباسط حمودة وحمو بيكا وشاكوش ودينا ومحيى إسماعيل وحمدي المرغني وبسمة وعدد من نجوم الخليج.
ويظهر رامز في برومو البرنامج بشكل مصاص دماء ويتم خداع الضيف خلال الحلقة ويجلس علي كرسي أشبه بكراسي الألعاب الخطرة في الملاهي وهو مقيد لا يستطيع الحركة.
ويتعرض النجوم لمواقف مرعبة علي الكرسي ويظهر لهم رامز في منتصف المقلب ويطلب منه الضيف الخروج من الكرسي وحل أربطتهم وفور مطاردتهم لرامز يتعرضون لمقلب جديد ويسقطون في بركة مائية في منتصف موقع التصوير ويتعرضون لمقلب جديد آخر.
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