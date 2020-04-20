"طئه وجريئة" أغنية جديدة لـ "رنا طارق"

في خطوة لتحدي الملل المخيم على المشهد العام بسبب فيروس كورونا، طرحت المطربة الشابة رنا طارق أغنيتها الجديدة طئه و جريئة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، وهي من كلماتها، وألحانها، وتوزيع أسامة عبد الهادي.

وكان لرنا العديد من التجارب السابقة في مجال كتابة الأغنيات، والغناء، حيث كتبت كلمات أغنية

باركولي عليه والتي غنتها المطربة الشابة "نهال نبيل"، كما قامت بكتابة، وغناء تتر مسلسل سوبر ميرو، الذي عرض رمضان الماضي من بطولة إيمي سمير غانم، وقد حقق التتر شهرة واسعة حينها، وحصد الكثير من ردود الفعل الإيجابية وقت عرضه، نطرا لاختلافه عن التترات السائدة في دراما رمضان.

يذكر أن الفنانة رنا طارق قد بدأت في كتابة الأغاني منذ 9 سنوات، وكان أول أعمالها مع المنشد العماني زياد الوهيبي بأغنيتين من كلماتها، وألحانها، كما أدت أغنية في برنامج البلاتوه الشهير الذي كان يقدمه "أحمد أمين" ومن المنتظر في الفترات القادمة أن تقتحم مجال التلحين بقوة، حيث سيصدر لها العديد من الأغنيات بأصوات مطربين آخرين.