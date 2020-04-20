شريف منير: "زادت الكراهية وانهيار الأخلاق"

ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الممثل المصري ​شريف منير​ ان مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بتفكيك الأسر لا بالربط بينهم.

وكتب شريف على صفحته الخاصة: "اكبر خطر ممكن يواجه العالم كل السوشيال ميديا، اللي سماها تواصل إجتماعي ده كداب لأنها بتفرق مش بتربط بين الناس، فككت الأسر عن بعضها، زادت الكراهية وانهيار الأخلاق نفسي انام واصحى ملاقيش السوشيال ميديا".

الجدير ذكره ان شريف منير صور مؤخرا مسلسل "ومنحب تاني ليه" إلى جانب الممثلين المصريين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث يتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعاني منها معظم الأزواج.

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