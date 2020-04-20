جان يامان صاحب نادي ليلي ويُعجب بفتاة لم تضحك للرجال يوما

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام عالمية ان الممثل التركي ​جان يامان​ سيجسد في مسلسله الجديد "​السيد خطأ​" شخصية أوزغور وهو صاحب نادي ليلي

يلتقي بفتاة جميلة وبسيطة لم تضحك ابداً للرجال في حياتها.

الجدير ذكره ان جان يامان شنّ مؤخرا هجوما على المنتجين العرب وقال: يظنون اننا سلعة رخيصة، فيقدّمون لنا عروضًا تافهة مثل المشاركة في الإعلانات الرخيصة أو إفتتاح مطعم أو العشاء مع النساء".

واعتبر عدد كبير من المتابعين انه يقصد الممثل التركي بوراك الذي زار لبنان لافتتاح مول وزار الكويت للعشاء مع السيدات.

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