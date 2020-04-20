تراند اليوم : برنامج مقالب .. محمد ثروت يداعب الناس في الشارع بـ”مَحدّش فاهم حاجة”

مِهَنٌ متعدّدة، وشخصيات مختلفة يتقمّصها الممثل محمد ثروت في برنامج الكاميرا الخفية “مَحدّش فاهم حاجة” على MBC1 و”MBC العراق”.

يوضح محمد ثروت أن البطولة في البرنامج ستكون لأشخاصٍ عاديّين، يلتقي بهم في أماكن عامة ويكلّفهم بمهامّ غريبة وغير منطقية، بعضهم قد يجدها مستفزّة، فيما ينفّذها البعض الآخر على مَضَض، والنتيجة:كوميديا ساخرة ومحبّبة.

وعن شغفه بالكوميديا وتقمّصه أدواراً يتفاعل عبرها مع الناس، يقول ثروت: “الكوميديا ملعبي منذ سنوات طويلة، لكن تجربة برامج المقالب جديدة بالنسبة إلي، وقد أحببتُها كونها تتميّز بالارتجال والعفوية، ووجدتُ فيها متعة كبيرة بعدما لَمَستُ التفاعل الإيجابي من الناس.. ولكثرة ما كنت أسمع ضحكاً في الشارع، شعرتُ بأنني أؤدي مَشاهد تمثيلية على المسرح”.

وعن تفاصيل البرنامج، يقول ثروت: “أؤدي دور حنفي، الذي أقدّم من خلاله شخصيات تختلف في كل حلقة بحسب المِهَن التي تتنوّع بين الطبيب والجزار وبائع الخضار وبائع الدواجن وغيرها، على ألاّ أكشف عن وجهي الحقيقي حتى نهاية الحلقة”. يُثني ثروت على فريق المكياج “الذي حرص على إعطاء كل شخصية حقّها كي تكون مُقنعة للجمهور” على حدّ قوله، ويختم ثروت بالقول: “كنت بحاجةٍ إلى أن أغيّر جلدي وأنوّع في تجاربي الكوميدية، وأتمنى أن تجد التجربة الجديدة قبولاً من المشاهدين في رمضان”.

يُعرض برنامج الكاميرا الخفية “مَحدّش فاهم حاجة”مع محمد ثروت على MBC1 و”MBC العراق” في رمضان.

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