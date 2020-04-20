تراند اليوم : شركة الإنتاج تنهي الجدل المسلسل مشروع ” ريهام حجاج ” و خالد النبوي اتراضي

أصدرت شركة Art Makers Production بيانا إعلاميا توضح فيه حقيقة أزمة الممثل خالد النبوي مع الشركة المنتجة لمسلسل “لما كنا صغيرين”.

جاء في بيان الشركة الذي أصدرته عبر صفحتها الرسمية بموقع Facebook: “تعاقد الفنان خالد النبوي مع شركة art makers على مسلسل (لما كنا صغيرين) بتاريخ 28 /1/2020 وكان هذا التعاقد هو آخر تعاقد فى المسلسل الذى يتم تحضيره منذ أوائل عام 2019، وهو يعلم تماماً بأن المشروع هو مشروع النجمة ريهام حجاج”.

وأضاف البيان: “وبناء على ذلك، تقاضى الأجر الأعلى في رمضان وأن شركة art makers قد وفت بجميع تعاقداتها المادية مع النجم الكبير خالد النبوي التي اتفق عليها وقد تسلم النجم الكبير 75 % من مستحقاته وتم إخطار السيد النقيب بهذا”.

وتابع: “نظراً لاحترام شركة art makers لتعاقداتها، فالشركة ملتزمة بجميع بنود العقد المبرم مع الفنان الكبير خالد النبوي، وأن تتر المسلسل سيعكس القيمة الفنية الكبيرة للنجم الكبير محمود حميدة، والنجم الكبير خالد النبوي، والشركة ستظل دائماً تحترم جميع تعاقداتها مع جميع الفنانين ولكم كل التقدير والاحترام”.

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كان النبوي أثار الجدل بعد إعلان اعتراضه على الشكل الذي خرجت به دعاية مسلسل “لما كنا صغيرين”، وهو الأمر الذي تم تداركه بعدها بساعات مع ظهور البوستر الرسمي للمسلسل الذي ظهر فيه خالد النبوي جالسًا إلى جوار محمود حميدة ويقف خلفهم باقي أبطال المسلسل.

يذكر أن مسلسل “لما كنا صغيرين” من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، إنتاج أحمد عبد العاطي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، سوزان نجم الدين، محمود حجازي، منة فضالي، كريم قاسم ونبيل عيسى.