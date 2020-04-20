بفستان برتقالى جرئ.. نوال الزغبى تشغل إنستجرام وتعليق مفاجئ من غادة عبد الرازق! (شاهد)

كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 07:54 مساءً - خطفت النجمة اللبنانية “نوال الزغبي” أنظار الجميع إليها بسبب إطلالتها الأخيرة التى نشرتها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت ترتدي فستانًا جريئًا مكشوف الساق باللون البرتقالي، وسرعان ما حصدت النجمة آلاف اللايكات ،والتعليقات الإيجابية وكان في مقدمة تلك التعليقات النجمة غادة عبد الرازق .

وكتبت الزغبي بعض كلمات الحكمة كتعليق علي منشورها فقالت “الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفه”.

ويُذكر أن النجمة نوال الزغبي قد صرحت منذ عدة أسابيع خلال مداخلة هاتفيه لها في برنامج “سكاي الصباح” على فضائية “سكاى نيوزعربية” عن تفاصيل الحجر الصحي المنزلى، الذي اتبّعه العالم كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قالت أنها تقضى معظم وقتها مع عائلتها واصدقاءها وتنُجز بعض الأعمال المنزلية مثل الطبخ وما إلي ذلك

وأضافت الزغبي أنها أجلت طرح أغنية “بعد القوية” بسبب الأحداث الأخيرة وانتشار الفيروس، مشيره إلي أن الجمهور أصبح لا يتقبل أي شيء غير الحديث عن كورونا وطرق الوقاية منه.