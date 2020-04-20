متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا وزوجته سابرينا دعمهما لصندوق “فيدا” التابع للأمم المتحدة، الذي يطلق أداة مالية جديدة لمساعدة سكان الريف في البلدان الفقيرة على مواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا.
وتأتي مشاركة النجم العالمي ادريس البا وزوجته عارضة الأزياء، بعد مرور أسابيع على تعافيهما من إصابتهما بفيروس كورونا.
وقال الممثل في بيان:”طالما أن الوباء مستمر على المستوى المحلي فهو سيهدد سكان العالم كله. يجب تقديم المزيد من الدعم للصندوق في عمله الذي لا غنى عنه للمحافظة على استقرار الأنظمة الغذائية في المناطق الريفية”.
يذكر أن إلبا سبق وتعاون أيضاً مع الأمم المتحدة في مكافحة “إيبولا”، حيث زار سيراليون في كانون الأول/ديسمبر مع زوجته وأشرفا على مشاريع التنمية الزراعية المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتهما بالكورونا.. إدريس إلبا وزوجته يتعاونان مع الأمم المتحدة لمحاربة الوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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