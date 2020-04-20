القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتصاد العين الإخبارية الإثنين 2020/4/20 09:25 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/4/20 09:25 م بتوقيت أبوظبي

تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي وهوت حوالي 82 %، مسجلة ثلاثة دولارات للبرميل، يوم الاثنين، في انهيار تاريخي. وأصبح سعر البرميل من النفط الامريكي أقل من سعر كوب من القهوة.

وتواصل العقود الآجلة للخام الأمريكي الانهيار، في يوم سيعد فارقا في تاريخ صناعة النفط العالمية. وتراجعت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة لأدنى مستوياتها منذ نحو 22عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة على الطلب.



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