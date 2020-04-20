"المليشيات الوهمية".. دمى إيران الجديدة في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "عصبة الثائرين" و"أصحاب الكهف" و"قبضة المهدي"، مجموعات برزت أسماؤها مؤخرا بعد تهديدها أو تبنيها هجمات استهدفت قواعد عسكرية في الأراضي العراقية.

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لم تكن هذه المجموعات معروفة من قبل على الساحة العراقية حتى قبل عام 2003 لكنها ظهرت بعد تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إثر مقتل الإرهابي قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

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تشكيلات إرهابية لم يسمع بها أحد من قبل، عناصرها ينتمون لمليشيات موالية لإيران في العراق وهي كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وحركة النجباء وهدفها زعزعة ما تبقى من استقرار العراق عبر استدراج القوات الأمريكية إلى المواجهة مع إيران والموالين لها على الأراضي العراقية.

الظهور الأول لهذه الجماعات كان في مارس الماضي عندما تبنت "عصبة الثائرين" الهجوم على معسكر التاجي، ردا على مقتل القيادي في مليشيا كتائب حزب الله أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني، ثم توالت هجماتها ضد المصالح الأمريكية في العراق خلال الأشهر الستة الأخيرة تنوعت بين هجمات صاروخية استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية.

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