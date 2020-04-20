وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس مساء الإثنين على اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الليكود وأزرق أبيض، في بيان مشترك، إنه تم التوقيع على اتفاق تشكيل حكومة طوارئ وطنية بين نتنياهو وجانتس.

وهذه هي المرة الأولى منذ نحو عام الذي تتشكل فيه حكومة بعد 3 عمليات انتخابية.

وقال "الليكود" و"أزرق أبيض" إن نتنياهو وجانتس اجتمعا مساء اليوم وتم توقيع الاتفاق.

ويبدأ نتنياهو برئاسة الحكومة حتى نهاية العام المقيل ويتولى جانتس خلالها منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أو الدفاع.

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ومع نهاية العام المقبل يتولى جانتس رئاسة الحكومة لمدة عامين على أن يتولى نتنياهو منصب نائب رئيس الوزراء.

وكان اجتماع بين نتنياهو وجانتس استمر ساعة ونصف الساعة صباح اليوم انتهى دون التوصل إلى اتفاق.

ولكن الإذاعة الإسرائيلية نقلت لاحقا عن مسؤول في حزب "الليكود" إن الطرفين يقتربان من تشكيل حكومة، وإنه قد يتم الإعلان عنها في الساعات القادمة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "تمت تسوية جميع الخلافات".

ويواجه هذا الاتفاق معارضة من قبل أحزاب الوسط والنواب العرب بالكنيست.

غير أن بإمكان نتنياهو وجانتس الحصول بسهولة على ثقة الكنيست في حال تشكيل الحكومة التي سيتناوبان على رئاستها.