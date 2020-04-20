الأمير هاري وزوجته يحسمان أمرهما “طفح الكيل”

Apr 20, 2020
قطع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل علاقتهما مع بعض أكبر الصحف الشعبية البريطانية وقالا إنهما سينتهجان سياسة ”عدم الارتباط“ مع تلك الصحف.
وقالت وسائل الإعلام البريطانية ومن بينها الجارديان وفاينانشال تايمز وأي.تي.في أن الامير هاري وميغان بعثا برسالة مساء الأحد إلى صحف صن وديلي ميل وديلي اكسبريس وديلي ميرور أوضحا فيها بشكل تفصيلي سياستهما الجديدة.
ونقلت وسائل الإعلام عنهما قولهما إن ”هذه السياسة لا تتعلق بتفادي الانتقاد. ولا تتعلق بوقف النقاش العام أو الرقابة على التغطية الدقيقة. وان لوسائل الإعلام كل الحق في التغطية وأن يكون لها رأي فعلا بشأنهما سواء كان جيدا أو سيئا. ولكن لا يمكن أن يعتمد ذلك على كذبة.” بحسب رويترز.
وقبل أسابيع، اتخذ الأمير هاري وزوجته إجراء قانونيًا ردًا على ما وصفه بأنه ”تنمر“ من قبل قطاعات من الصحافة البريطانية. وقال هاري في بيانه “رغم أن هذا الإجراء قد لا يكون الإجراء الآمن، لكنه الإجراء الصحيح وأن أكثر ما يخيفني هو أن التاريخ يعيد نفسه. لقد رأيت ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه إلى سلعة إلى الحد الذي لم يعد يُعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي. فقدت والدتي والآن أرى زوجتي تسقط ضحية للقوى الجبارة ذاتها.”
نذكر ان دوق ودوقة ساكس كان قد تخليا عن دورهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية في نهاية الشهر الماضي.
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