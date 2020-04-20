جوزيف عطية يعلنها: “حافظك عن غايب”

Apr 20, 2020
أطلق النجم جوزيف عطية تتر مسلسل “الساحر” المقرر عرضه في شهر رمضان.
الأغنية حملت عنوان “حافظك عن غايب” كلمات علي المولى، ألحان وتوزيع فادي مرديني. يقول مطلعها “حافظك عن الغايب/فيي سمعلك اذا بدك/شو بتفكري انت/فيي احكيلك احلامك/فيي اتذكر انا حتى/قبلي كيف عشتي”.
جوزيف سجل أغنية ثانية خاصة بالمسلسل على أن يطرحها قريباً جداً.
نذكر أن فريق عمل “الساحر” أنتهى بالأمس من تصويره في بيروت، ويضم نخبة من الممثلين نذكر منهم: عابد فهد، ستيفاني صليبا وغيرهما. إنتاج شركة “I See Media” لصاحبها أياد الخزوز وإخراج محمّد لطفي.
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