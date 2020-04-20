لمن قالت اصالة “فشر”؟

تألقت النجمتان أصالة النصري وأسماء لمنور، في جلسة غنائية نظمتها وزارة الثقافة السعودية على حسابها في إنستغرام، حيث قدمتا مجموعة من الأغنيات وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي كان يتابعهما.

لكن أصالة استطاعت ان تثير الجدل بكلمة “فشر” وذلك في معرض غنائها “ذا الغبي”، وعندما وصلت الى مقطع “نظرتي ونبضات قلبي وأنت تطفيها جيت أبى احكي ما حكيت ما مدى أنت مشيت وما التفت وانا من سابع سما الأحلام طحت هدمتني”… هنا توقفت اصالة وقالت “فشر” وأكملت الغناء متأثرة جداً “بنيت نفسي وعشت ونسيت خلاص كسرتني لملمت اشتاتي ولا غيرك نقص ليه راجع من تبي عاشقك ذاك الغبي”.

وكانت اصالة قد اتخذت من حسابها الشخصي عبر موقع انستغرام منبراً لتعلن رسمياً انفصالها عن زوجها بعد 14 عاماً من الزواج والحب.