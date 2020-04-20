محمد الأحمد محقق بتجارة الأعضاء في مسلسل جديد.. مع هؤلاء النجوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشارك الفنان محمد الأحمد في الموسم المقبل بالمسلسل السوري "مقابلة مع السيد آدم" ويجسد في العمل دور "الرائد ورد" المحقق في قضايا تجارة الأعضاء، فيما يشارك في العمل نخبة من النجوم من بينهم الفنان القدير غسان مسعود والفنانة رنا شميس واللبنانية كارمن لبس بالإضافة للفنانة المصرية منى فضالي والعمل من تأليف وإخراج فادي سليم.

ويتحدث العمل عن تجارة الأعضاء بقالب بوليسي ويتوقع الكثيرون أن ينافس المسلسل في الموسم ويحقق نجاحًا كبيرًا، خاصة أنه يضم وجوها قديرة، فيما يتوقع جمهور الأحمد بشكل خاص أن يقدم الفنان السوري دورا يزيد من رصيده عربيًا.

يُشار إلى أن الفنان السوري الأحمد شارك في الموسم الأول من مسلسل "عروس بيروت" المأخوذ عن الدراما التركية "عروس اسطنبول"، إلى جانب نخبة من الجمهور أبرزهم ظافر عابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وجو طراد وضحى الدبس وآخرون.

وقدم الأحمد في "عروس بيروت" دورا مميزا من خلال شخصية تُعاني بسبب طفولة معنفة، مما أثر على نفسيته وحوله لشخص مريض،، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها الأحمد نجاحًا عربيًا، إذ سبق وأن قدم شخصية الشيخ أبو طلحة في مسلسل "غرابيب سود" الذي عرض في عام 2017.

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وفي الدراما السورية، حقق الأحمد نجاحا كبيرا خاصة أن وسامته ساعدته على تقديم العديد من الأدوار الرومانسية ومن أبرز أعماله في الدراما السورية مسلسل "المصابيح الزرق" بدور فارس إلى جانب سلافة فواخرجي، ومسلسل "حدث في دمشق" و"الفرصة الأخيرة" بشخصية حازم.

ومحمد الأحمد هو شقيق الفنان أحمد الأحمد وقدما الثانوية معا لكن تعرض لحادث وتأخر قليلا عنه في الدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ودرس الأدب العربي بجامعة البعث السورية، لكن بقي هاجس الفن بداخله فتقدم العام التالي إلى المعهد عمل حلاقا نسائيا وعمل في التجارة، وحاول بعدها شق طريقه في عالم الفن، حيث كانت أول أدواره عام 2002 من خلال مسلسل "هولاكو".