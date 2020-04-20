شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حكيم يضيء سماء القاهرة فى حفل شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق الفنان حكيم فى حفل شم النسيم الذى أذاعته قنوات " ON،dmc" من إحدى الأماكن المطلة على النيل، وحرص فى بداية الحفل على تهنئة المصريين بالأعياد والتى تأتى متزامنة هذا العام شهر رمضان، وعيد القيامة، متمنيا دوام الأمن والسلام والمحبة لشعبنا الأصيل وكل شعوب الدول العربية والعالم، وحثهم إلى ضرورة الالتزام بالبقاء فى المنازل.

ووعد حكيم الجمهور بمزيد من المفاجآت الفنية خلال الفترة القادمة لأنهم أغلى ما يملك، وقدم مجموعة من أجمل أغنياته ومنها أغنية "رمضان كريم" التى أصبحت الأغنية الأكثر انتشارا منذ طرحها قبل ثلاث سنوات ويرددها كل فئات الشعب بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، وقدمها لأول مرة أمام الكاميرات، وأغنيات ألبومه الجديد "الراجل الصح، قلبى يا ناس، سيبونا فى حالنا، ليلة بمبى، الجارسون، رقصونى، آه بحبه، الموضة السنة دى، الصعيدى يا دولة".

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الجدير بالذكر أن هذه الأغنيات حققت أعلى المشاهدات عقب طرحها على اليوتيوب.