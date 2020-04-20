شكرا لقرائتكم خبر عن المنسيون فى الفن..صالحة قاصين أول سيدة تقف على المسرح وأحبها نجيب الريحاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صالحة قاصين هي نجمة الحلقة الجديدة في سلسلة المنسيون في الفن وهم كما ذكرنا من قبل كوكبة من الفنانين الذين أمتعونا بأدوارهم حتى ولو كانت صغيرة، لكن الكثير منا لا يعرف أسماءهم الحقيقية وقصص حياتهم وكيفية دخولهم عالم الفن وهم بالمناسبة ليسوا كومبارس بقدر كونهم فنانين لهم أدوار مؤثرة فى السينما أو يقدمون أدوار مساعدة، وبعضهم تطور من تقديم أدوار صغيرة لتقديم أدوار أساسية فى الأفلام مع أبطالها، وحقهم علينا أن نعرف الجمهور بهم ليعرف أسماءهم مثلما يحفظ وجوههم وهم بالمناسبة يتعدى عددهم الـ1000 فنان وفنانة .

ـ من فضلك يا ست هانم تناوليني الازازة اللي جنبك

ـ البزازة !!

ـ بقولك الازازة

ـ ايه بتقول ايه؟ بتدوّرعلى جوازة!

جميعنا يتذكر هذا الحوار بين الفنان إسماعيل ياسين والفنانة صالحة قاصين في فيلم "لوكاندة المفاجآت" تلك العجوز ثقيلة السمع التي أضحكتنا كثيرا في عدة أفلام بالشخصيات التي كانت تقدمها والتي أغلبها إما تكون عانس أو عجوز شمطاء ماكرة برغم أنها في شبابها كانت فاتنة الجمال وأسرت قلب نجيب الريحاني، الذي ارتبط بها قبل اشتغاله بالسينما ولولاها لما كان لدينا نجيب الريحاني الفنان فهي التي دفعته للعمل في الفن وغيرت مساره من وظيفة متواضعة إلى نجم كوميدي أول في مصر.



صالحة قاصين نجمة مسرح اولي احبها الريحاني

صالحة قاصين هي بالفعل نجمة منسية لكثير من الأجيال ويكفي لإثبات نجوميتها أنها سيدة المسرح المصري الأولي بل العربي أيضا فهي أول سيدة تقف على خشبة المسرح بعد أن كانت كل أدوار السيدات يمثلها رجال.



صالحة قاصين بدأت نجمة مسرح وانتهت حياتها بادوار صغيرة

محمود حجازي شقيق الشيخ سلامة حجازي عندما تعرف علي صالحة قاصين عرض عليها التمثيل واكتشفها فكانت أول امرأة تمثل في تاريخ مصر والعالم العربي عندما وقفت على خشبة المسرح في مسرحية " ضحية الغاوية" لفرقة سلامة حجازي عام 1904 لتكسر أداء الرجال لأدوار النساء حسب السائد آنذاك ثم انتقلت الى فرقة الفنان الكبير عزيز عيد ومنها الى فرقة نجيب الريحاني بعدما دفعته للتمثيل بعد قصة حب بينهما وكان الجمهور يستمتع بأدائها على خشبة المسرح ويستقبلها ويودعها بالهتاف والتصفيق والورود، وطالما تحدثت الصحف الفنية عنها أيام مجدها عن ثرائها وفتنتها، حيث يقال انها كانت تكسب مائة جنيه ذهبا في الشهر.

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صالحة قاصين مع ماجدة

"اليهود والسينما في مصر والعالم العربي" كتاب لأحمد بهجت ذكر فيه إن النجم الكبير نجيب الريحاني وقع في غرامها، وفي مذكرات نجيب الريحاني نفسه وصفها بأنها حبه الأول، واكتفى بالتلميح لها قائلا: "مهجة القلب السيدة ص" وهو يقصد بها صالحة قاصين فحب نجيب الريحاني لها أشعل نار الغيرة بداخله، فكان يغار عليها من المعجبين ومن أي شخص يقترب منها، وهو ما تسبب في مشاكل كثيرة بينهما، حتى أنه طاردها في كل مكان تذهب إليه، وذات مره وجدته يقبل يد امرأة فرنسية فنشب شجار كبير بينهما.



احبها نجيب الريحاني

ربما يتساءل البعض لماذا لم تتوج قصة الحب بين صالحة قاصين ونجيب الريحاني بالجواز ؟ وستكون الإجابة هي أن اختلاف الديانة بينهما حال دون تحقيق هذا الحب لزواج فصالحة يهودية ونجيب الريحاني مسيحي ولكنها تزوجت فيما بعد ثلاث مرات ولم تسعد سوى في الزيجة الأخيرة والتي استمرت طوال 11 عاما، وقد صفتها بأجمل فترة في حياتها.



صالحة-قاصين-اشتهرت-في-السينما-بدور-العجوز-الشمطاء

حياة صالحة قاصين أشبه بالمسرحية الدرامية فقد بدأت تلك الفنانة نجمة في المسرح ولكن انتهت نجوميتها إلي ممثلة تقدم أدوارا صغيرة مع تقدمها في العمر واقترابها من الستين خاصة مع ظهور السينما فقد تعرفت صالحة على شاشة السينما وشاركت في حوالي 36 فيلما أولها "خفير الدرك" لتوجو مزراحي مع علي الكسار، ثم " أنشودة الراديو" و" الأبيض والأسود" سنة 1936 وآخر أعمالها هو " شهر عسل بصل " عام 1960 مع اسماعيل ياسين والمخرج عيسى كرامة، ومن أفلامها الأخرى المشهورة : دنانير، انتصار الشباب، السوق السوداء، قلبي دليلي، بنات حواء، واسماعيل يس في مستشفى المجانين.



مع شقيقتها جراسيا في احد الافلام

صالحة كان لها شقيقة ممثلة أصغر منها سنا هي " جراسيا قاصين" التي شاركت معها في بعض الأفلام مثل " قلبي دليلي " وهي من مواليد عام 1900 وهاجرت الى اسرائيل في خمسينيات القرن الماضي وماتت في حيفا عام 1977 أما صالحة وعلى عكس شقيقتها ففضلت البقاء في مصر ويقال انها اعتنقت الاسلام عام 1929 ومع التقدم في العمر أصيبت بالزهايمر وعاشت أيامها الأخيرة بعد وفاة زوجها الثالث وحيدة في غرفة صغيرة استأجرتها في حديقة منزل الفنان الكبير جورج أبيض، حيث كانت تعيش على بضع جنيهات من نقابة المهن التمثيلية ومثلها من الأدوار السينمائية الصغيرة التي تعرض عليها ورحلت في 9 أبريل عام 1964 وهي مصابة بمرض الزهايمر عن عمر ناهز الـ 86 عاما .



ظهرت-مع-اسماعيل-ياسين-في-فيلم-لوكاندة-المفاجآت

ترددت أقاويل كثيرة حول حقيقة إسلامها، فقيل إنها أشهرت إسلامها قبل وفاتها بأكثر من 30 عاما، أي قبل قيام دولة إسرائيل، وقيل إنها احتفظت بديانتها اليهودية ولم تشهر إسلامها ولكنها حتى وإن احتفظت بدينها، فقد رفضت بشكل قاطع الهجرة لإسرائيل، ولم تهاجر كما فعلت شقيقتها الكبرى الفنانة جراسيا قاصين، التي كانت من أوائل الفنانين الذين هاجروا لإسرائيل.