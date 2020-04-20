شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تقود حملة ترويج لماركتها العالمية بفستان مثير لخطف الأنظار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت النجمة العالمية ريهانا بمظهر رائع وجذاب في إعلان جديد للتسويق لمستحضرات تجميل لماركة FENTY BEAUTY العالمية التي تمتلكها منذ فترة.

ونشرت المطربة العالمية صورا لها وهي ترتدى فستانا مثيرا باللون الرمادي، عبر حسابها بموقع إنستجرام، للكشف عن آخر إصدارات خطوط إنتاج ماركتها العالمية لمستحضرات التجميل الشهيرة.

وسرعان ما لفتت النجمة صاحبة الـ ٣١ عاماً الأنظار إليها كالعادة، بعد مجموعة الصور التي نشرتها، والتي حصدت عليها ملايين الإعجابات من متابعيها وجمهورها.

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وكانت النجمة العالمية ريهانا ساهمت فى إنقاذ حياة والدها، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك حينما اشترت له جهاز التنفس الصناعى الخاص به.

وأثنى رونالد فينتى والد ريهانا، صاحب الـ66 عاما، على ابنته لاهتمامها به أثناء فترة مرضه ومعاناته مع فيروس كورونا، حيث أكد أن ابنته ساعدته بشراء جهاز تنفس صناعى، وأرسلته إلى منزله.

وقال: "كانت ابنتى تطمئن على كل يوم.. اعتقدت أننى سأموت وأنا أحارب الفيروس.. لأكون صادقًا، يجب أن أقول، أحبك كثيراً يا روبين - الاسم الحقيقى لريهانا".

وحول أعراض المرض أكد أنه شعر بحمى شديدة، والتهاب فى أنفه وعبر شفتيه، ولحسن حظه أعلن الأطباء أنه كان خاليا من Covid-19 بعد أن أمضى 14 يومًا فى الحجر الصحى فى Paragon Isolation Center.