اليوم.. ختام ملتقى ورش المسرح أون لاين بمحاضرتين فى الإنتاج والإضاءة المسرحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم الإثنين محاضرات وورش المسرح أون لاين فى تمام التاسعة مساء والتى أقيمت فى الفترة من 15 : 20 أبريل الجارى وسيتم توزيع شهادات تقدير وتكريم لمدربى الورش عقب المحاضرة الأخيرة أون لاين . Advertisements قال هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة إن اليوم السادس والأخير للملتقى يتضمن تقديم المحاضرة السادسة من الإنتاج والتسويق المسرحى للدكتور جمال ياقوت أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحى بجامعة الإسكندرية التى يتناول فيها العنصر الإنتاجى "أدوات التحويل – العملية التحويلية". فى تمام الساعة السابعة مساء. أما فى تمام الساعة التاسعة مساء سيتم تقديم محاضرة الإضاءة المسرحية لمهندس الديكور حازم شبل التى يتناول فيها شرح مميزات وتكوين أهم كشافات الإضاءة المسرحية الأساسية، وأهم طرق توزيع الإضاءة على خشبة المسرح. وسيتم فتح باب المناقشة والتواصل مع المدربين عقب انتهاء كل محاضرة .

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