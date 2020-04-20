شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات كسرت قواعد الجمال بالحجر المنزلي وغيرن لون شعرهن لألوان غريبة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسر عدد من نجمات العالم أحد أهم التوصيات التي كشفها خبراء التجميل وهي ضرورة تجنب تغير لون الشعر خلال التواجد بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا، و جاءت هذه التوصيات بإعطاء فرصة لهم للعيش بطريقة بسيطة و صحية، إلا إن هناك عدد من النجمات اخترقن هذه التوصيات و تجاهلوها تماما و قمن بتغير لون شعرهن لألوان غريبة وغير متوقعة .

تأتي في مقدمة النجمات الاتي قررن تغير لون شعرهن للون غريب هي النجمة العالمية هيلاري داف التي غيرت لون شعرها للون الأزرق وهو ما آثار ضجة بين متابعي الموضة عبر الـ social media ..

كذلك النجمة العالمية دوا ليبا التي استطاعت أن تخطف الانظار بألبومها الغنائي الثاني "Nostalgia Future" ، قررت أيضا عن تكسر كل القواعد و تغير لون شعرها للون الوردي الذي اختاره لها صديقها عارض الأزياء الشهير أنور حديد ، و لكي تشارك عشاقها و محبيها هذه اللحظات نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " لحظات صبغها لشعرها .

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كما اختارت النجمة العالمية جنيفر لاف هويت التي عٌرفت بانها تبحث دائما عن الاطلالة الانيقة فاجأت العالم خلال تواجدها بالحجر المنزلي الذاتي بتغير لون شعرها للون الوردي .

كذلك النجمة و عارضة الأزياء جورجيا مي جاجر كسرت كل قواعد الجمال ، فاحدي أجزاء شعرها غيرته للون الأزرق بينما اختارت ان تضبغ الجزء الثاني باللون الرمادي .