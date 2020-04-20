شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. خناقة عمر زهران مع نادية الجندى ونبيلة عبيد في "سكر زيادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان والإعلامي عمر زهران كضيف شرف في حلقة من حلقات مسلسل "سكر زيادة" مع النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد والمقرر عرضه في شهر رمضان هذا العام، حيث يظهر في دور كوميدي ويدخل خناقة مع بطلتي العمل خلال الأحداث وينتج عن ذلك إصابات، كما تجمعه مشاهد أخرى بالفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

مسلسل "سكر زيادة" يتواصل تصوير مشاهده الأخيرة حالياً، ويجمع النجمتين نادية الجندي نبيلة عبيد للمرة الأولى، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls" وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل احسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

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عمر زهران مع نادية الجندى ونبيلة عبيد

وشارك عمر زهران مؤخراً في مسلسل "بت القبائل" الذى عرض على شاشة الحياة، من تأليف شاذلى فرج وإخراج حسنى صالح وبطولة حنان مطاوع عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، منه فضالى، دينا، محمد الشنقيرى، عمر زهران، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، سميرة عبد العزيز، بهاء ثروت، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.