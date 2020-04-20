شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفل محمد إمام بـ شم النسيم.. اعرف قال أيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد إمام، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، للاحتفال بأعياد شم النسيم.

وظهر أمام في الصورة التي نشرها وهو يقود سيارته في نزهة، وكتب قائلاً "كل سنة وإخواتنا المسيحيين بألف خير، عيد سعيد علينا جميعاً".

وعلى سياق آخر، قرر النجم محمد إمام تأجيل فيلمه "الواد وأبوه" مع والده الزعيم عادل إمام لبعد موسم عيد الأضحى المقبل، حيث كان يحضر له منذ فترة طويلة، ويتولى إخراجه شقيقه المخرج رامى إمام ومن تأليف صلاح الجهينى، وهو من نوعية أكشن كوميدى وسيكون مختلفا بشكل كبير عن أفلامه السابقة، وكان من المفترض البدء فى تصويره الفترة الحالية لذلك ابتعد محمد إمام عن دراما رمضان هذا العام، رغم ظهوره كل عام فى شهر رمضان، ولكن بسبب أزمة كورونا، قرر صناع العمل تأجيل الفيلم.

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