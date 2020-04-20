شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر:ماليش فى الفسيخ والرنجة وباكل بيض مسلوق يوم شم النسيم .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة مادلين طبر فى فيديو لـ"الخليج 365"، عن كيفية قضائها أعياد شم النسيم والربيع وغيرها من الأعياد التي تمرعلي مصر في تلك الأوقات في المنزل حفاظا علي سلامتنا جميعا، حيث هنأت الجميع بمناسبة الأعياد، موضحة أنها فى شم النسيم لا تتناول الفسيخ والرنجة وتحب البيض المسلوق

وأكدت مادلين أنها تحب الخروج من المنزل في هذه المناسبة، حيث كانت تقضيه دائماً في العين السخنة، ولكنها لن تقم بذلك اليوم، التزاما بالحظر وللحفاظ علي كبار السن والمرضي من تفشي فيروس كورونا، ودعت لقضاء شم النسيم في المنزل هذا العام لنستطيع أن نقضيه خارج المنزل بالعام المقبل ونحن بخير وسلام وأمان ونكون عبرنا تلك الأزمة.

من جانب أخر تشارك مادلين طبر في مسلسل "القمر أخر الدنيا" من إخراج تامر حمزة وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، كلا من الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وعمرو عابد .

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من أخر آعمال المخرج تامر حمزة في عالم الدراما التليفزيونية في مسلسل "قيد عائلي"، الذي شارك في بطولته كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل.