شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى رحيله وميلاده.. هنا ابنة إبراهيم يسرى تهديه أغنية بصوتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت هنا إبراهيم يسرى الذكرى الخامسة لرحيل والدها، من خلال أغنية جديدة بصوتها، باسم "مانتاش بعيد"، وطرحت الأغنية عبر قناتها على اليوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان وليد الليثي، وظهرت فيها هنا وهى تغنى في المنزل مع لقطات صور من طفولتها مع والدها.

وكتبت هنا، عبر حسابها على انستجرام، قائلة:"منتاش بعيد حبيبي يوم عيد ميلادك هو اليوم الانت مشيت فيه.. ٥ سنين.. ٥ سنين بتوحشني فيهم كل يوم اكتر.. وحشتني.. وحشتني اوي يا اغلي حاجة في حياتي".









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وتحل اليوم ذكرى وفاة وميلاد الفنان إبراهيم يسرى، الذى ولد يوم 20 أبريل عام 1950، ورحل عن عالمنا فى ذات اليوم عام 2015، عن عمر يناهز الـ65 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وللنجم الراحل إبراهيم يسرى فى ذاكرة السينما والتلفزيون والمسرح حوالى 126 عملا فنيا متنوعا بين الدرامى والكوميدى، وحتى الفوازير إذ قدم عددا من الأدوار فى الدراما التلفزيونية أشهرها "الشهد والدموع" بشخصية هانى حافظ، و"ضمير أبلة حكمت" فى دور الأستاذ بهاء، والدكتور مازن شرارة فى "ليالى الحلمية"، وفهمى فراويلة فى "المال والبنون" و"عصر الأئمة" بدور الإمام الشافعى، و"حديث الصباح والمساء" بدور عمرو المصرى، وله العديد من الأفلام جسد فيها المكبوت جنسيا فى "فيلم ثقافى"، والليبرالى المثقف محسن فى "الإرهابى" مع الزعيم عادل إمام، و"امرأة هزت عرش مصر" بشخصية حسين طبيب ورئيس مخابرات القصر.

إبراهيم يسرى ولد بالقاهرة عام 1950، التحق فى بداية دراسته الجامعية بكلية التجارة بجامعة القاهرة ودرس بها لمدة عامين، قبل أن يتركها ليلتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية الذى تخرج منه حاصلاً على درجة البكالوريوس فى الفنون المسرحية عام 1975 ورحل فى يوم مولده 20 أبريل الجارى.