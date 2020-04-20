فيديو|صراخ ودموع في الإعلان الرسمي لـ"رامز مجنون رسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

طرحت قناة إم بي سي مصر، البرومو الرسمي لبرنامج "رامز مجنون رسمي" لرامز جلال، والذي يعرض على قناتها حصريا خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر رامز، البرومو عبر حسابه على تويتر، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، رامز مجنون رسمي على MBC مصر".

وظهر في البرومو عدد من الفنانين من بينهم نبيلة عبيد، وفيفي عبده، وياسمين صبري، واللاعب محمود كهربا، وعدد من الفنانين ولاعني كرة القدم.

برنامج "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" الذي يتم خداع الضيف به، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزق جديد، حيث يسمع أصواتا مخيفة ويحاولون خداعه بأن هذه الأصوات صادرة من بركان يثور.