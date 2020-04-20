ياسر جلال لـ"الخليج 365": "الفتوة" قالب درامي لم أقدمه وشخصياته من لحم ودم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان ياسر جلال، إن مسلسل "الفتوة"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، يتناول موضوعًا لم نشاهده على الشاشة منذ فترة طويلة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بالنسبة لي موضوع المسلسل مختلف عن كل الأعمال التي تناولت نفس المرحلة، فكرته جديدة، صحيح هو عن زمن الفتوات لكن بشكل مختلف عن (الحرافيش)، التي كتبها الكاتب الكبير نجيب محفوظ".

وأضاف ياسر "الفتوة قالب درامي مختلف لم أقدمه من قبل، مسلسل مصري خالص عن الحارة المصرية وعن شخصيات مصرية من لحم ودم. نفتقد منذ فترة وجود مسلسل مصري يتكلم عن عاداتنا وتقاليدنا والعلاقات الاجتماعية بين الناس في الحارة، في ذلك الزمن الذي لم نحدده".

"الفتوة" تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، مي عمر، غادة طلعت، أحمد خالد صالح، هنادي مهنى.