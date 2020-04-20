ليلى علوي تلون "البيض" احتفالا بشم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ليلى علوي صورًا، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "علوى" في الصور، وهي تلون البيض، خلال احتفالها بشم النسيم في منزلها مع أسرتها.

يُذكر أن ليلى علوي تنتظر طرح فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" إخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته زينة وأحمد حاتم.