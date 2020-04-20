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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
إيمانا منها بدور الفنان في خدمة وتنمية مجتمعه، أسست الفنانة هند صبري ومعها مجموعة من الشخصيات العامة بالمجتمع المدني التونسي، وعدد من الشخصيات التونسية البارزة داخل تونس وخارجها، جمعية مفيد.
وهي جمعية أهلية الغرض منها تنمية المجتمع سواء ثقافيا أو مجتمعيا أو صحيا، وتقوم أيضاً بدور تنموي وتوعوي في إطار أفكار المواطنة التي تحكم المجتمع التونسي.
وكان أول أنشطة هذه الجمعية هو جمع ٧٠ ألف دينار تونسي بالتعاون مع مؤسسات أخرى، وتم توجيهها لمدينة قبلي التونسية التي بها أكبر عدد من إصابات كورونا في تونس.
وأكدت هند أن الجمعية تراعي الشفافية الكاملة والتامة سواء في أهدافها أو تمويلها أو مصادر صرف التبرعات التي جمعتها.
كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تؤسس جمعية مفيد.. تبرعت للمدينة الأكثر تضررًا بـ"كورونا" في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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