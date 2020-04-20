قلة وعي.. كيف علق نبيل الحلفاوي على فيديو محمد رمضان من "البرنس"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، واحتفل خلاله بانتهاء تصوير مسلسله "البرنس"، وظهر فريق عمل المسلسل على مسافات متقاربة دون ارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالتعليمات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

وردًا على سؤال أحد متابعيه حول رأيه في المشهد، قال الحلفاوي عبر حسابه بـ"تويتر": "تصرف غير مسؤول وقلة وعي".

Advertisements

أعلن الفنان محمد رمضان انتهاء تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، بمقطع فيديو ظهر خلاله مع فريق عمل المسلسل واقفًا على مسافات متقاربة دون ارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالتعليمات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد وهو ما عرضهم للانتقادات من المتابعين.

مسلسل "البرنس" سيعرض في رمضان 2020، من بطولته محمد رمضان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

الفنان نبيل الحلفاوي شارك في مسلسل "القاهرة كابول"، قبل أن يتوقف، بسبب أزمة كورونا وخرج من السباق الرمضاني القادم.