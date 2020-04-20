صور.. الرخ ينشر كواليس "كريزي تاكسي" وينتظر "عمرو دياب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرالفنان الشاب محمد الرخ، مجموعة صور يعلن من خلالها انتهاء التصوير، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وعلق: "الحمد لله حمدا طيبا مباركا، فركش كريزي تاكسي 2، لصديقي إبراهيم السمان، إحنا بتوع التاكسي، رمضان كريم".

انتهى صناع برنامج "كريزي تاكسي" من تصوير حلقات البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

Advertisements

.وحقق الموسم الأول من البرنامج نجاحا كبيرا، وهو من إخراج منار زين

وكشف الرخ إنه يشارك هذا العام في عدة أعمال كوميدية من بينها "اللعبة""وعمرو دياب"بطولة علي ربيع وجمجوم وفيديو بطولة محمد عبد الرحمن.

يذكر أن محمد الرخ شارك العام الماضي في مسلسل "سوبر ميرو"، بطولة إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني.