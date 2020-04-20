تراند اليوم : بالفيديو.. فنان شهير يظهر في وضع صحي متأخر ويطلب الدعاء من جمهوره

أعلن الفنان الكويتي عامر محمد الشهير بـ"موضي علف" تدهور وضعه الصحي، حيث ظهر في مقطع فيديو من داخل المستشفى وهو يتلقى العلاج، وتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وهو في وضع صحي متأخر ويطلب الدعاء من جمهوره.

وقال الفنان عامر محمد (60 عامًا) إنه يعاني من مشاكل في القلب بعد إجراء عدة دعامات بالقلب، ومشاكل في الرئة إضافة إلى ارتفاع في الضغط والسكر، منوهًا أن العلاج أصبح لا يأتي بنتيجة، مختتمًا: "دعاكم أبيه".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع المقطع الذي ظهر فيه عامر محمد وهو يرتدي البدلة الزرقاء في أحد المستشفيات وكمامة ويتحدث بصوت منخفض أظهر حالة التعب التي يعانيها.

وتم التعليق على الفيديو بالقول: "الممثل (عامر) المشهور بدور موضي علف في مسلسل الحيالة يطلب من مُحبيه الدعاء بعد تدهور وضعه الصحي"، فيما تمنى الجمهور له الدعاء بالشفاء بعدما لاحظوا حاجته إليه بسبب وضعه الصحي.