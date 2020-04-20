تراند اليوم : والد فنانة مصرية شهيرة يكشف حقيقة التبرأ منها بعد زواجها من رجل أعمال

نفى والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، أن يكون قد تبرأ من ابنته بسبب ارتباطها برجل الأعمال أحمد هشيمة، وفق رسالة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الرسالة على لسان أشرف صبري، والد ياسمين: “أنا د. أشرف صبري طبيب من ضمن فريق محاربة كورونا الآن، ابن اللواء مدحت صبري قوات بحرية أعلن براءتي من بنتي ياسمين صبري التي ضربت بعرض الحائط كل الأصول وسمعة العائلة. لم يتم خطبتها ولم يقابلني أحد لا أنا ولا أخوها بلال، وإني أعيش في الاسكندرية ونتبرأ منها عائلياً وأولادي تبرؤا منها بسبب تصرفاتها التي اهانتنا جميعاً واصبحت لا تمت إلى عائلتنا بصلة ولم نرتبط آو نقابل أحد وما ادعته بخطبتها لهذا الشخص هو كذب ولم يحدث”.

وكان لافتا غياب والد ووالدة ياسمين عن حفل عقد قران ابنتهما على أبو هشيمة، وبرر والدها غيابه لانشغاله بمكافحة فيروس كورونا مع فريق طبي، وأنه خاف أن يكون مصابا بالفيروس دون أن يعلم.

وعبر في تصريحات صحافية عن سعادته بزواج ابنته، وتمنى لها السعادة والاستقرار في حياتها الزوجية.

والدة ياسمين هي الأخرى عبّرت عن فرحتها بعقد قران ابنتها، وقالت: “تم اليوم عقد قران ابنتي الحبيبة ياسمين على أحمد أبو هشيمة.. ربنا يبارك يا رب”