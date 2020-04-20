ماريا بدرازا بطلة "إيليت" تتصدر الترند وتحصد إعجاب الملايين بصورة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أبريل 2020 06:42 مساءً - بعد تراجع إهتمام العرب بالدراما التركية وعودته مجدداً لمتابعة المسلسلات المكسيكية والبرازيلية والإسبانية بكثافة،حقق الكثير من نجمات الدراما الإسبانيات شعبية هائلة في الوطن العربي خاصةً الممثلة الإسبانية ماريا بدرازا بطلة مسلسل "إيليت" Elite

ونشرت الممثلة الإسبانية ماريا بدرازا نجمة مسلسل الدراما الإسباني "إيليت" والتي اشتهرت فيه بدور "مارينا"، صورة جديدة لها من داخل حجرها الصحي المنزلي الملتزم به نصف شعوب العالم ،وهي ترتدي ملابس باللون الأزرق وقد عبر جمهورها عن اعجابهم بجمالها فحصدت الصورة مليون و300 ألف إعجاب في حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام" الذي بلغ عدد متابعيها فيه إلى أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم،وهي بذلك تفوقت على مواطنتها بنيلوبي كروز التي لا تمتلك سوى 5 ملايين و400 ألف متابع فقط.

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ومسلسل Elite الإسباني صنف بالعمل الدرامي الأجرأ في طرح قضايا ومشاكل المراهقين والمراهقات عبر مشاهد أظهرت جرأة كبيرة في الطرح والمعالجة والصورة البصرية ،وعبرت بطريقة جاذبة حياة المراهقين وصنف للمشاهدة لمن هم فوق ال18 عاماً.

وتركزت أحداث الموسم الثالث على حياة الطلاب وموت باولو واتحاد الطلاب مع بعضهم بعضاً في ذروة الأحداث الإجتماعية والعاطفية في حلقاته.

وماريا بدرازا متزوجة منذ عام 2018 بالممثل جايمي لورينتي،ويمضيان بسعادة ورومانسية فترة الحجر المنزلي في مدريد،ولا يزعجهما أو يكدر صفو انسجامهما العاطفي وهدوء مقرهما سوى تلصص جار لهما عليهما،وتصويرهما وارسالها للصحف .

وتحث ماريا الملايين من معجبيها على البقاء في المنزل للحفاظ على سلامتهم وسلامة أفراد عائلاتهم من جائحة فيروس كورونا.