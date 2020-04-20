القناة الثانية المغربية تكشف عن برمجتها لرمضان 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أبريل 2020 06:42 مساءً - أعلنت القناة الثانية المغربية، عن الشبكة البرامجية الخاصة بها لشهر رمضان المبارك 2020.

وأضافت القناة، في بلاغ لها أنها عملت على تجويد عرضها بفقرات متنوعة تتضمن أفلاماً طويلة، المسلسلات، الفكاهة، الدراما، الطبخ، مواعيد ثقافية، بالإضافة إلى مجلات حوارية، لتعكس بذلك التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يطبع المجتمع المغربي.

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إنتاج وطني



وسيكون للمشاهد للمغربي على موعد بشكل يومي مع أربع مسلسلات من إنتاج وطني وهي: سيتكوم "الكوبيراتيف"، باعتبارها دعوة للجمهور لتقاسم يوميات مجموعة من نساء قرية بالأطلس المتوسط قمن بتأسيس تعاونية فلاحية، من بطولة محمد الخياري، جميلة الهوني، سعاد حسن، فدوى الطالب، عزيز حطاب.

مسلسل "السر المدفون"، حيث تحكي قصة اجتماعية مثيرة عن عودة عثمان للحي الذي ترعرع به بعد غياب طويل دام عشر سنوات، عقب اغتيال أفضل صديق له واتهامه هو بقتله، وذلك بمشاركة الفنانين بطولة نادية كوندا، أسامة البسطاوي، سناء علوي، ناصر أقباب، سلوى زهران.

الدراما الاجتماعية "الإرث"، تدور أحداثها حول الحاج عمار، المتسلط الذي يحكم العالم بخاتم سحري، والذي يواجه عند قرب وفاته صعوبة اختيار وريث له بطولة إسماعيل أبو القناطر، ياسين أحجام، ربيع الصقلي ،يوسف الجندي.

وتتطرق الرواية الاجتماعية "الغريبة" لمسار سعاد، امرأة مكافحة ذات مسار حافل وناجح بالخارج، تواجه اليوم صعوبة في العودة إلى أرض الوطن، وذلك بمشاركة الفنانين فاطمة الزهراء بناصر، جميلة الهوني، ابتسام العروسي، مراد حميمو، هشام بهلول، المهدي الوزاني، نعيمة المشرقي، ومسعود بوحسين.

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فقرات متنوعة



وعن المواعيد الأسبوعية، أشار البلاغ إلى سلسلة "زهرة الباتول"، باعتبارها من الدراما التاريخية التي تتجسد معها التقاليد الملحمية للجنوب المغربي الكبير، من خلال سحر وجمال الباتول، خطيبة واحد من علية القوم، ناصر، قائد تافيلالت، وذلك بمشاركة الفنانين سلمى رشيد، ربيع القاطي، فاتي جمالي، سعيد أيت باجا، عمر لطفي، أنور الجندي، جيهان قيداري، حسناء مومني، إيمان هادي، والحسين برواز.

وفيما يتعلق بفقرة الكاميرا الخفية فتعود عبر فقرة "مشيتي فيها" كل يوم بعد الإفطار بمقالب جديدة سيتم من خلالها اختيار ردود فعل بعض المشاهير المغاربة في قالب فكاهي ومضحك، إضافة إلى "طوندونس" الذي سيعرض مساء كل خميس ، حيث سيعمل الفنان الكوميدي حسن الفد، على سبر أغوار المجتمع المغربي من خلال لوحات ومواقف ساخرة لنخبة من الشخصيات المضحكة والبورتريهات الغريبة.

وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد واضطرار المغاربة للقيام بالحجر الصحي المنزلي أصبحت القناة مطالبة أكثر من أي وقت آخر بالعمل على لم شمل المغاربة، وهو الشيء الذي تطلب منها المزيد من العمل لتقديم أحسن ما لديها.