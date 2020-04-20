بيرس مورغان يعتذر من ليدي غاغا ..فما هو السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أبريل 2020 06:42 مساءً - يعرف عن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان ،مقدم البرنامج الشهير صباح الخير بريطانيا" جرأته وصراحته ولسانه اللاذع المنتقد للجميع دون تمييز،وكان الأكثر إنتقاداً لقرار الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل التنحي عن واجباتهما الملكية والتوجه نحو الإستقلال المالي والإقامة في أمريكا الشمالية،وكانت النجمة العالمية ليدي غاغا آخر من انتقدهما،لكنه وفي مرة نادرة،اعتذر لها عن انتقاده السابق لها ولمنظمة الصحة العالمية.

فما هو سبب انتقاده لها،وتراجعه عن هذا الانتقاد واعتذاره منها علناً؟

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فوجىء الملايين من البريطانيين والأميركيين بالإعلامي البريطاني الشهير بيريس مورغان "55 عاماً" يعتذر من مغنية البوب العالمية الأمريكية ليدي غاغا علناً بعد أن انتقد منظمة الصحة العالمية على تعاونها معها لإقامة أضخم حفل فني عالمي تحت عنوان "عالم واحد معاً في المنزل" لمواجهة جائحة فيروس كورونا،وتوجيه رسالة حب وشكر لكافة القطاعات التي تشكل خط الدفاع الأول أمامه خاصةً طواقم الرعاية الصحية ومحال البقالة والمطاعم والعاملين بالتوصيل، حيث قال لها:

" أنا مدين لك بإعتذار ما فعلتيه كان مبادرة رائعة قامت بترفيه الناس وستساعد على إنقاذ الأرواح. كانت أيضًا مثالًا رائعًا لنجم كبير يستخدم منصته بشكل صحيح في هذه الأزمة. مبروك وآسف لأني شككت بك في البداية".

وجاء اعتذار بيرس مورغان بعد تحقيق الحفل أعلى نسبة مشاركة بين مشاهير العالم ومن بينهم: ليدي غاغا وإيلتون جون وبيونسيه وسيلين ديون،وتايلور سويفت وعشرات غيرهم.

وبعد أن عرف بأن الحفل العالمي الذي كان لليدي غاغا دور كبير في تنظيمه، جمع أكثر من 127.9 مليون دولار "102 مليون جنيه استرليني

" لمنظمة الصحة العالمية، ويأتي هذا العائد في الوقت المناسب بعد إيقاف الولايات المتحدة دفع حصتها الداعمة لها ،وقدرها نصف مليار دولار.

وقد قبلت ليدي غاغا اعتذاره،وأبدت حبها وفخرها بالحفل العالمي الذي كانت جزءاً هاماً فيه وأسهمت في نجاحه .