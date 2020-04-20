الخريطة الكاملة لنجوم إف إم في رمضان ومواعيدها

تقدم "نجوم إف إم" في رمضان هذا العام، مجموعة كبيرة من البرامج المتنوعة التي تلبي احتياجات كل مستمعي الإذاعة ومشاهدي التليفزيون، وأعدت "نجوم إف إم" في رمضان 2020، خريطة متكاملة من البرامج الدينية والترفيهية والرياضية والفنية، التي تجذب المشاهدين والمستمعين طوال الشهر الفضيل.

من جانبه، قال رامي محسن، رئيس شبكة راديو وتليفزيون نجوم إف إم: “نعد المستمعين والمشاهدين بخريطة برامجية ثمينة ورائعة وممتعة، طوال أيام شهر رمضان، خاصة في ظل الأزمة الحالية وتواجد المشاهدين في منازلهم لفترة كبيرة”.

وأضاف رامي محسن: "بالتأكيد هدفنا إمتاعهم سواء بالبرامج الدينية والروحانيات التي تميز الشهر الفضيل، أو البرامج المتنوعة التي تضفي جوا من البهجة التي اعتادوها من إذاعة نجوم إف إم، وبالتأكيد من فاته أي حلقة سيجدها عبر منصاتنا المختلفة على سوشيال ميديا، أو الأبلكيشن الخاص بنا على الموبايل أو على قناتنا عبر اليوتيوب".

وتشمل خريطة برامج رمضان 2020:

"قبل ما تفطر بكتير"، وهو من تقديم يوسف التهامي وفانا إمام يوميًا من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحًا، ومن خلال البرنامج يرصد كل جديد عن أخبار الطرق وأسعار العملات والذهب والطقس وآخر الأخبار، بالإضافة إلى فقرات أخرى ومقابلات.

وبرنامج "كلام في الزحمة" يقدمه مروان قدري ويارا الجندي، يوميًا من الأحد إلى الخميس في الثانية ظهرًا، ويتم الإطلالة على الجمهور برؤية ساخرة لأهم أخبار اليوم وموضوعاته، كما يمارسان الألعاب الترفيهية والمكالمات الطريفة مع المستمعين، كما يهتم بموضوعات التنمية البشرية والعلاقة بين الرجل والمرأة وفق رؤية ساخرة.

وتقدم نجلاء الشرشابي برنامج "فطارك في دارك" يوميًا الساعة الرابعة عصرًا، وتستعرض في كل حلقة أفكار لأكلات سهلة وسريعة وكيفية تجهيز الإفطار والسحور، والحلويات بأبسط المقادير، في ظل التزام المواطنين بالمكوث في المنازل بسبب الظروف الحالية، حيث تعتمد في أفكارها على وصفات بسيطة موجودة في كل بيت.

المذيع كريم خطاب يقدم برنامج "نجوم وأرقام" يوميًا الساعة 4.05 قبل الإفطار، حيث يدور البرنامج عن حكايات عن أرقام تيشرتات نجوم الكرة في مصر والعالم، ويتناول البرنامج قصة أرقام اللاعبين التي لا تعد مجرد أرقام بل وراءها قصص ومواقف قد تكون غريبة لبعض المشاهدين والمستمعين، خاصة أن كل لاعب في عالم الكرة يرتبط مع جمهوره بمهارته وبطولاته وحتى رقمه الخاص على قميص الكرة.

وتقدم المذيعة جيهان عبد الله، برنامج «كلام شهر زاد» يوميًا، الساعة 4.15 قبل الإفطار،

ويتناول البرنامج فزورة كل يوم طوال شهر رمضان، على طريقة ألف ليلة وليلة عن شخصيات مهمة وأماكن وأشياء أخرى، ويطلب من المستمعين معرفة الحل، عن من أو ما هو الشيء الذي تتحدث عنه الحلقة.

ويقدم المذيع تامر بشير برنامجه "من أول الطريق" الساعة 4:20عصرا، ويناقش بعض الأفكار في عالم السيارات وكيف بدأت ومن أين جائت فكرتها، مثل عربة الإسعاف ، عربة الإطفاء ، التاكسي وغيرها... و كيف تطورت مع مرور الوقت و إستطاعت شركات كبيرة في صناعة السيارات أن تظل مستمرة حتي الآن في حين إختفاء شركات أخرى ولم يعد لها وجود.



"مسلسل ستات مفيش" يذاع يوميًا الساعة 4.25 قبل الإفطار، حيث تبدأ القصة في يوم عادي جدا زي كل الأيام اللي بتنام فيها ومتأكد أن لما صحى هتلاقي كل حاجة في مكانها، لكن في اليوم ده اللي كان شريف كامل مهندس الاتصالات صاحي من النوم ومرة واحدة مراته مش موجودة ولا حتى أي ست تانية موجودة، ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن الستات وياتري إيه رد الحكومة عن الوضع، وإيه هايكون شكل الحياة والرجالة لوحدها، وهل الرجالة هتقدر تكمل والستات خلاص مش موجودة، هل هيقدروا يحلوا لغز اختفاء الستات؟

وللعام الثاني علي التوالى سيتم تقديم موسم جديد من برنامج «نجوم من جوة القلب»، للمذيعة الكبيرة آمال العمدة، وذلك يوميا في الساعة 4.35 قبل الإفطار، حيث يستضيف البرنامج مشاهير الفن والأدب والرياضة في مصر والوطن العربي، ويستعرض مشوار حياتهم وذكرياتهم منذ الطفولة وحتى المشيب، مرورًا بأهم المحطات التي كان لها سبب رئيسي في تحويل مسار حياتهم لما أصبحوا عليه.

وتقدم "نجوم إف إم" مسلسل "عيني عليا" يوميا، الساعة 4.55 قبل الإفطار، حيث تدور فكرته في إطار كوميدي اجتماعي، المسلسل بطولة شيماء سيف وسليمان عيد وعبارة عن حلقات منفصلة، وتقدم في كل حلقة قصة مختلة تسرد فيها موقف من المواقف مع زوجها سليمان، وتنهي الحلقة بنصيحة للسيدات.

تقدم المذيعة مريم أمين برنامج «متحف المشاهير» يوميا في الساعة

5 قبل الإفطار، حيث تصحب جمهور «نجوم إف إم»، في جولة مع أهم الإكسسوارات التي ارتبط بشخصيات النجوم والشخصيات التي قدموها، كما سيتم التعرف على خفايا وأسرار البعض مثل جاكيت حنفي الأبهة وبايب الرئيس السادات، ومنديل أم كلثوم، وجوانتي مايكل جاكسون، وموتوسكيل الشيخ حسني.

كما يتم عرض مسلسل "الحبيبة التلاتة" بطولة كل من هشام ماجد، أحمد فهمي، شيكو، فى الساعة 5:10 قبل الإفطار، ويتناول المسلسل مشكلة البطالة التى يعانى منها الكثير من الشباب المصرى ومدى صعوبة إيجاد فرص العمل فى ظل ظروف إقتصادية صعبة، وكيف يقاوم الشباب إغراءات الحصول على وظيفة فى مقابل الحفاظ على هويتهم ووطنيتهم وتدور الأحداث فى إطار كوميدي بين الشباب الثلاثة.

يقدم المذيع يوسف الحسيني برنامج «حصة تاريخ»، يوميا في الساعة 5.25 قبل الإفطار، وتتوقف كل حلقة من حلقات البرنامج أمام قصة تاريخية معينة حدثت في فترات مختلفة من تاريخ مصر سواء التاريخ الفرعوني أو المملوكي أو الحديث وربما تكون القصة عن شخص مصري أو شارع أو مكان في شكل وجبة تاريخية جذابة ومركزة ومتنوعة.

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تقدم المذيعة إنجي علي يوميا الساعة 5.30 قبل الإفطار برنامج «فنان من البيت»، تدور فكرة البرنامج عن استضافة احد الفنانين خلال البرنامج، ولكن من داخل منازلهم من خلال Video call في ظهور خاص لهم لأول مرة وبشكل مختلف، بسبب حظر التجوال والظروف التي يعيشها العالم حاليًا.

يقدم الإعلامي إبراهيم عيسى برنامج «له ما له وعليه ما عليه» يوميا الساعة 5:40 قبل الإفطار، ويستعرض البرنامج 30 شخصية سياسية وفنية ورياضية ودينية وثقافية، وتاريخية ويحلل أبرز إنجازاتهم وسلبياتهم.

وتقدم آية عبد العاطي برنامج «تجلي» يوميا الساعة 5.45 قبل الإفطار، حيث يستعرض 30 قصة حياة لقراء القرآن الكريم والمنشدين المصريين، ويركز على أهم المراحل في حياة كل شخصية ونمط التحول في رحلتهم من قراء معروفين في محافظاتهم فقط إلى قراء مشهورين في مصر بأكملها ومنهم شخصيات مشهورة على المستوى العالمي.

أما عن البرامج الدينية فقررت إذاعة تواجد العديد من البرامج الدينية كعادة كل خريطة برامجية في الشهر الفضيل، وتقدم ياسمين الخيام يوميًا الساعة 5:55 قبل الإفطار برنامج "نو الهدى"، أما خالد الجندى فيقدم برنامج "استقيموا يرحمكم الله"، الساعة 6:05 قبل الإفطار، ويقدم الشيخ رمضان عبد المعز برنامج "لعلك ترضى" يوميا الساعة 6:10 قبل الإفطار.

وفي المساء يتم تقديم برنامج "نجوم رمضان أقربلك"يقدمه مجموعة من المذيعين مثل تامر بشير، وفريدة الخادم، وسارة النجار، وفرح شيمي، وخالد جواد، العاشرة مساءً يوميا، يدعوك مقدمو البرنامج كل يوم لقضاء سهرة قبل السحور ويعتمد علي المداخلات التليفونية ومشاركة المستمعين، ويتم طرح موضوعات مختلفة تتعلق بالعادات والتقاليد الرمضانية وكيفية قضاء أوقاتهم في رمضان وإسترجاع الذكريات مع متابعة لكل ما هو جديد بشكل يومي.

بينما يستمر المذيع إيهاب صالح فى تقديم برنامجه "ابقى تعالى بالليل" من الأحد إلى الخميس الساعة 12 منتصف الليل، وهو برنامج ترفيهي اجتماعي خفيف متنوع الفقرات لهواة السهر.