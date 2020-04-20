شاهد.. حكيم يضيء سماء القاهرة في شم النسيم

تألق المطرب حكيم في حفل شم النسيم الذي أذاعته قنوات "ON ،dmc" من أحد الأماكن المطلة على النيل.

حرص حكيم في بداية الحفل على تهنئة المصريين بالأعياد والتي تأتي متزامنة هذا العام مع شهر رمضان، وعيد القيامة، متمنيا دوام الأمن والسلام والمحبة لشعبنا الأصيل وكل

شعوب الدول العربية والعالم.

حث حكيم الناس على ضرورة الإلتزام بالبقاء في المنازل، ووعدهم بمزيد من المفاجآت الفنية خلال الفترة القادمة لأنهم أغلى ما يملك، وقدم مجموعة من أجمل أغنياته ومنها أغنية "رمضان كريم " التي

أصبحت الأغنية الأكثر انتشارا منذ طرحها قبل ثلاث سنوات ويرددها كل فئات الشعب بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، وقدمها لأول مرة أمام الكاميرات، وأغنيات ألبومه الجديد "الراجل الصح، قلبي يا ناس، سيبونا فى حالنا، ليلة بمبى، الجارسون، رقصونى، آه بحبه، الموضة السنة دي، الصعيدي يا دولة".

الجدير بالذكر أن هذه الأغنيات حققت أعلى المشاهدات عقب طرحها على يوتيوب.

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