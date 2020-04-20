13 مُسلسل وبرنامج في رمضان على 6 قنوات بمجموعة MBC

تتضمن الخريطة البرامجية لـ "مجموعة MBC" خلال شهر رمضان المبارك، طيف واسع من أبرز الإنتاجات الدرامية والكوميدية المصرية التي تضم حشد من أبرز النجوم.. تتوزع هذه الخلطة الفريدة من المحتوى المصري خلال الموسم الرمضاني على 6 قنوات هي: MBC1، MBC مصر، MBCمصر2، MBC دراما، MBC العراق، MBC5، بموازاة"شاهد" و"شاهد VIP" للفيديو حسب الطلب...

§فالنتينو ... الزعيم عادل إمام على MBC1، MBCالعراق

نور عبد المجيد الملقب بـ "فالنتينو" صاحب سلسله مدارس، وزوجته الصارمة هي الناظرة في المدرسة والمنزل! مفارقات كوميدية وأحداث مشوّقة يشهدها مُسلسل "فالنتينو" الذي يشهد عودة الزعيم عادل إمام للدراما التليفزيونية ويُشاركه البطوله.. داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدى الميرغني، محمد كيلاني، هدى المفتي واخرون، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام

§البرنس... محمد رمضان علي MBC1

في تعاون هو الثاني لهما بعد مسلسل "الأسطورة"، يعود النجم محمد رمضان مع المخرج والمؤلف محمد سامي الذي يَتوق للعمل نجاحاً يتفوّق حتى على "الأسطورة"! سنتابع مشوار استعادة الكرامة والشرف ضمن جو من التشويق الذي لا حدود له. بطولة: محمد رمضان – نور – أحمد زاهر – روجينا و آخرون، تأليف وإخراج: محمد سامي.

§الإختيار.. أمير كرارة على MBC دراما

بعد نجاح المؤلف والمخرج مع أمير كرارة في سلسلة كلبش، يُقدم نفس فريق العمل مُسلسل "الإختيار"، وهو عمل غني بالأكشن والإثارة والحبكة التي تحبس الأنفاس. وتدور قصة العمل حول حياة البطل أحمد المنسي الذي استشهد في مدينة رفح عام 2017 أثناء تصديه لهجوم الجماعات الإرهابية التي هددت المنطقة حينها. بطولة : أمير كرارة، أحمد العوضي، ساره عادل، دينا فؤاد، ومن ضيوف الشرف أحمد السقا، آسر ياسين، اياد نصار، وتأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

§فرصة ثانية.. ياسمين صبري على MBC دراما

يطرح العمل تساؤلاً: هل حقا هناك ما يسمى بالفرصة الثانية؟ أم أن ما فاتنا أصبح نهاية الطريق في الحياة وفي العلاقات الإنسانية."فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، دياب، هبه مجدى، ايتن عامر، عمر الشناوي، نهال عنبر، ادوارد، وتأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج.

§"سكر زيادة" - نبيلة عبيد – نادية الجندي... MBC مصر

للمرّة الأولي وبعد سنوات طويلة جداً من المُنافسة على شاشات السينما وتحقيق نجاحات كبيرة وتاريخ فني عريق، تنجح شبكة قنوات "MBC مصر" في الجمع بين النجمتان الكبيرتان نبيلة عبيد ونادية الجندي، في رمضان، من خلال المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "سكر زيادة" الذي تجري آحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معاً بعد تعرضهن لعملية نصب، وتحاول كل منهن الإستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة الغير تقليدية. والمُسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة

فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وآخرين...

§"لعبة النسيان" - دينا الشربيني ... MBC مصر

بعد أن واصلت ترسيخ نجوميتها عبر إطلالات مميزة ونوعية تنطلق النجمة الشابة دينا الشربيني في ثاني بطولاتها الدرامية عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، من خلال مُسلسل "لعبة النسيان"، بعد أن حقق مُسلسلها في رمضان الماضي "زي الشمس" نجاحا لافتاً، تُقدم دينا الشربيني هذا العام حكاية "رقية" التي تتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة عقب إنجابها طفلها "يحيي" ولا تعرف ما حدث لها ولطفلها لعدة سنوات يحدث فيها الكثير والكثير المفاجآت الغير متوقعة.. ويُشارك في بطولة "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني نُخبة من النجوم منهم احمد داوود، ومحمود قابيل، ورجاء الجداوي، وإنجي المُقدم، وآخرين.. والمُسلسل تأليف تامر حبيب، ومن إخراج هاني خليفة.

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§"اللعبة" – هشام ماجد - شيكو... MBC مصر

بعد نجاح لافت وحجز مكانة بين النجوم الشباب على خريطة السينما، يظهر نجما الكوميديا الشباب هشام ماجد، وشيكو في إطلالة أولي عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في دراما رمضان، حيث ينطلقا في الكوميديا المميزة "اللعبة"، التي تدور أحداثها في صراع كوميدي عائلي يومي غير تقليدي بين عائلتي "مازو"، و"وسيم" حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلي منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها. والمُسلسل شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني. ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين...

§"2 في الصندوق" – حمدي الميرغني – محمد أسامة "أس أس"... MBC مصر

عام بعد عام تتأكد نجاحات تجربة "مسرح مصر"، مع إنطلاق المواهب الشابة إلي طريق النجومية، فبعد مُشاركتهم في خمس مواسم ناجاحة ينطلق نجما الكوميديا الشباب حمدي الميرغني، ومحمد أسامة الشهير بـ "أس أس" في أول بطولة تليفزيونية عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في دراما رمضان، حيث يُقدما الكوميديا المميزة "2 في الصندوق"، التي تدور أحداثها في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي "زيكا"، و"شوقة" اللذان يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء وهما لا يمتلكان أي مقومات، وفجأة تحدث لهما مُفارقة تغير مجري

حياتهم للأبد. والمُسلسل كتبه لؤي السيد، وأخرجه محمد مصطفي. ويُشارك في بطولته مع حمدي الميرغني، و"أس أس"، كل من صلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وحجاج عبد العظيم، ومحمود البزاوي، وإنتصار، وعدد من ضيوف الشرف منهم مُصطفي قمر، ومحمد ممدوح، ومحمد عبد الرحمن وآخرين...

§"ونسني" – أحمد سلطان – محمود الليثي... MBC مصر

في تجربة جديدة ومُختلفة تُطلق شبكة قنوات "MBC مصر" في دراما رمضان، مجموعة من نجوم الكوميديا الشباب في أول إطلاله لهم كأبطال من خلال الحلقات السيت كوم الكوميدية "ونسني"، التي تدور أحداثها في إطار ساخر حول عدد من الشباب الذي يُطلقون تطبيق على العاتف المحمول تحت إسم "ونسني" يحاولوا من خلاله تحقيق قدر من النجاح، ولكن بسبب نقص الخبرة تحدث لهم الكثير من الأزمات والمواقف الكوميدية اليومية. والمُسلسل كتبه تامر فرح وورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه رامي رزق الله. ويُشارك في بطولته أحمد سلطان، ومحمود الليثي، وسارة درزاوي، وبسنت شوقي، وحازم إيهاب، وهنا غنيم وآخرين...

البرامج...



§"رامز مجنون رسمي" - رامز جلالMBC1 ، MBC مصر، MBC العراق، MBC5

يواصل النجم رامز جلال بقدم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه حاصداً المزيد من النجاحات، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز مجنون رسمي"، ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في دبي حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه!

§"إغلب السقا" - أحمد السقا.. MBC1 ، MBC مصر، MBC العراق، MBC5

كعادته في إطلالته عبر شبكة قنوات "MBC" في رمضان، وبعد النحاج الكبير الذي واكب مُسلسل "ولد الغلابة" العام الماضي، يعود السقا هذا العام ببرنامج "إغلب السقا" حيث يدخل النجم أحمد السقا في كل حلقة في مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية مع أحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرين...

§"ماحدش فاهم حاجة" - محمد ثروت... MBC1 ، MBC مصر، MBC العراق

في أول ظهور له في عالم برامج المقالب يُطل نجم الكوميديا محمد ثروت عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، من خلال برنامج "ماحدش فاهم حاجة" حيث يقوم الفنان محمد ثروت في كل حلقة بتقمص شخصية مختلفة بمكياج وملابس مُختلفة ثم يتجول في الأماكن العامة ويقوم بإستفزاز شخصيات عادية من الجمهور بطرق مُختلفة في إطار كوميدي ساخر مما يُفجر مما يُفجر الكثير من الكوميديا بصورة طبيعية.

§"خلي بالك من فيفي" - فيفي عبده... MBC مصر، MBC5

إستمراراً لتجاربها الناجحة في البرامج التليفزيونية المُختلفة، تُقدم النجمة فيفي عبده عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، و MBC5، في رمضان، برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على إستضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.