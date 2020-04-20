5 مسلسلات إذاعية بتوقيع نجوم السينما والغناء في رمضان



يخوض عدد من نجوم ونجمات السينما سباق دراما رمضان بالإذاعة هذا العام؛ لتعويض غيابهم عن التليفزيون، وسط توقعات بتحقيق المسلسلات الإذاعية نسبة متابعة مرتفعة في ظل حرص الجمهور على متابعتها قبل ساعات الإفطار.

ومن بين المسلسلات الإذاعية التي تخوض السباق (بليز يا إنجليز) بمشاركة الفنان أحمد عز والفنانة بشرى، والتي بدأت الترويج للمسلسل بنشر صورة من الكواليس عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت بشرى على الصورة قائلة "المسلسل الإذاعي (بليز يا إنجليز) من تأليف أيمن سلامة وإخراج على مصيلحي، وبطولة أحمد عز ولطفي لبيب وليلى عز العرب".

ويعتمد المسلسل على الكوميديا، ولكن في إطار الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه في فترة زمنية قديمة، وتحديدا في فترة الاحتلال الإنجليزي.

ويخوض السباق الإذاعي كذلك الفنان محمد هنيدي بمسلسل (كنز مأمون المأذون)، ويستمر تسجيل حلقات المسلسل خلال الأيام المقبلة للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان، ويحرص هنيدي على التواجد الإذاعي بشكل مستمر، وسبق أن قدم العام الماضي مسلسل (شيف الحارة).

يذكر أن هنيدي اضطر لتأجيل تحضيرات فيلمه الجديد (النمس والإنس) للمخرج شريف عرفة إلى ما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، والذي يشارك في بطولته الفنانة منة شلبي وعمرو عبدالجليل.

وثالث النجوم الذين يخوضون سباق الدراما الإذاعية، هو الفنان أحمد حلمي، حيث بدأ بالفعل في تسجيل مسلسله الإذاعي (لف وإرجع تاني)، الذي يشارك في بطولته كل من

الفنانين هنا الزاهد، أحمد حلاوة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، حسام داغر، ومن تأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف.كما يخوض السباق الدرامي بالإذاعة فريق "واما" المكون من المطربين أحمد فهمي وأحمد الشامي ونادر حمدي ومحمد نور، وهو مسلسل رومانسي كوميدي غنائي، ولم يتم الاستقرار على اسمه النهائي بعد.وتشارك الفنانة مي كساب أيضا في بطولة مسلسل (دفعة محمد صلاح)، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول كابتن حلمي، الذي كان زميلا لنجم ليفربول محمد صلاح في فريق الناشئين في مصر، وكان منافسا له، لكن استقر به الحال في فريق درجة ثانية حتى يقرر أن يغير مصيره للأفضل، ويبدأ في مراسلة زميله القديم محمد صلاح لمساعدته، ويشارك في بطولة المسلسل إنعام سالوسة، مصطفى خاطر، عبدالله مشرف، سامي مغاوري، يحيى محمود، فتحي سعد ومحمود عامر، والقصة من تأليف عمر طاهر، وإخراج خالد الشوربجي.