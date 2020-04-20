وزارة الثقافة تُحيى ذكري رحيل جاهين وسيد مكاوي إلكترونيا

تحيى وزارة الثقافة ذكرى رحيل العملاقان الموسيقار سيد مكاوى والشاعر صلاح جاهين من خلال المبادرة الإليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك.
وتبث الوزارة فى التاسعة من مساء الثلاثاء 21 إبريل على قناتها باليوتيوب أوبريت نظارة سوداء شايفة ورد من إنتاج دار الأوبرا المصرية ويروىالمشوار الفنى للراحلين ويتضمن نماذج من أهم الأعمال التى تعاونا فى إبداعها كما يجسد عدد من الشخصيات التى عاصرتهما والأوبريت بطولة على الحجار ، هالة فاخر ، نشوى مصطفى ، بهاء جاهين ، مى فاروق وهو من إخراج جيهان مرسى .
ويعقبه عرض المونودراما أنا كارمن من إنتاج فرقة مسرح الطليعة أداء وتأليف وإخراج سما إبراهيم ، موسيقي جورج بييزيه إلى جانب عدد من مؤلفات أيمن الخياط ، توزيع موسيقي محمد حسنى ، تصميم ملابس رشيدة على ويدور في قالب غنائي استعراضى كوميدى حول بحث كل امرأة عن الحرية والحب رغم اختلاف الثقافات.
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