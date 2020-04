حسين الجسمي يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله الأخير

خطوة أخرى من خطوات النجاح العالمي، زرعها بمشاعر الفرح والأمل أمام جمهور العالم في البث المباشر الموّحد لحفل ONE WORLD - TOGETHER AT HOME، عبر جميع المنصات الإعلامية العالمية المختلفة.

وأطّل الفنان الإماراتي حسين الجسمي بلغته العربية، وبكل ثقة متحدثاً ومغنياً بزيه العربي الرسمي وثقافته، راسماً صورة أخرى مميزة للإنسان العربي أمام العدد الكبير الذي شاهده متخطياً الـ733 ألف مشاهدة في بث حي، قدم خلالها كلمةً رحب بها بكل من يشاهده حول العالم من بيته في الإمارات، ممثلاً

بفخامة ورقي الإمارات والخليج والعالم العربي، ليُهديهم بصوته والغناء الحي المباشر بمصاحبة آلة البيانو أغنيتين من أشهر أغانيه "بحبك وحشتيني" و "مهم جداً"، خلال البث المباشر الذي إستمر ثمان ساعات متواصلة شاركه بها نجوم ومشاهير العالم من أجل الإنسانية ومستقبلها.وبكل فخر وثقة، أعرب حسين الجسمي عن سعادته بتمثيل بلاده وعروبته في هذا الحدث العالمي الإنساني، موضحاً أنها خطوة أخرى وهامة من خطوات النجاح حول العالم، ومؤكداً أن الطموح ما زال كبيراً ومستمراً، قائلاً عبر جميع منصاته الإجتماعية والإعلامية: "قمة السعادة والفخر أن أمثّل بلدي الإمارات والخليج والوطن العربي الحبيب أمام العالم في هذا البث الموحّد من بيتي، ومن أجل الإنسانية ومستقبلها.. زرعنا الفرحة والأمل أنا ونجوم العالم.. الحمد لله".وتحدثت وسائل الإعلام العربية والعالمية بلغاتها المختلفة حول مشاركة الجسمي كونه الفنان العربي الوحيد في هذا التجمع العالمي الذي دخل كل بيت ومنصه في العالم، وتلقى بعدها إتصالات من مجموعة كبيرة من المشاركين من مشاهير العالم، تبادلوا الأحاديث حول أهمية المشاركة من أجل مد جسور الأمل في الفترة المقبلة، والتعاون المستقبلي على الصعيد الفني.