المجلس القومي للمرأة يعزي الفنانة نهال عنبر في شقيقتها

حرصت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة علي التوجه بواجب العزاء للفنانة نهال عنبر في شقيقتها السيدة بهرة عنبر التي رحلت عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض.

وتوجهت الدكتورة مايا بالعزاء عبر الصفحة الرسمية للمجلس

بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتدوينة قالت فيها: يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التعازى إلى الفنانة نهال عنبر فى وفاة شقيقتها السيدة بهرة عنبر التى وافتها المنية أمس بعد صراع مع المرض.وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لوفاة المغفور لها السيدة بهرة عنبر ، وتقدمت بخالص العزاء إلى الفنانة نهال عنبر ، داعيه الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.