صورة..أحمد الفيشاوي يتذكر اللقاء الأول مع زوجته

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة تجمعه بزوجته ندى الكامل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق الفيشاوي على الصورة برومانسية قائلاً:"زي النهارده شوفتك من سنتين بحبك جداً". يذكر أن الفيشاوي شارك مؤخراً في بطولة فيلم "أولاد رزق 2 " الذي عرض العام الماضي، وتجاوزت إيراداته أكثر من 100 مليون جنيه،بمشاركة الفنان "أحمد عز، أحمد داوود، كريم قاسم، محمد ممدوح"، إخراج: طارق العريان. 2 " الذي عرض العام الماضي، وتجاوزت إيراداته أكثر من 100 مليون جنيه،بمشاركة الفنان "أحمد عز، أحمد داوود، كريم قاسم، محمد ممدوح"، إخراج: طارق العريان.

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